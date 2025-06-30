У матеріалі Кіно 24 ми зібрали нові стрічки на Netflix, які подарують вам незабутні емоції. Екшн, адреналін та відчуття ризику – усе це у нашій новій добірці.

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"Крапля"

Сьогодні ця стрічка є однією із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. У центрі сюжету жінка, у якої видався надзвичайно поганий день. Вона – самотня мати, якій доводиться багато працювати. Одного дня глядачеві стане зрозуміло, що, врешті, стане для неї останньою краплею.

"Крапля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ручна поклажа"

Цей напружений трилер також доступний для перегляду на Netflix. За сюжетом, таємничий мандрівник шантажує молодого співробітника служби безпеки аеропорту, змушуючи його пропустити небезпечний вантаж на різдвяний рейс. Чи вдасться комусь перехитрити іншого?

"Ручна поклажа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спустошення"

Один із найновіших трилерів на стримінговій платформі Netflix. У центрі сюжету Патрік Вокер – детектив, який повинен врятувати сина впливового політика. Йому доведеться зануритись у світ криміналу, корупції, наркотиків, змови та особистих викликів.

"Спустошення": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми зібрали також 5 нових мінісеріалів на Netlix, від яких неможливо відірватися. Обирайте свого фаворита – за посиланням.