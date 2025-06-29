Кіно 24 розповість про одні з останніх мінісеріалів на Netflix, які не відпускають з першої до останньої хвилини. Ці шоу доводять, що короткий формат здатен залишити потужне враження.

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"Юнацтво"

Поліція у пошуках вбивці юної дівчинки. Головним підозрюваним стає 13-річний Джеймі Міллер. Його заарештовують та забирають на допит, хоч той наголошує, що він нічого не зробив.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Відділ нерозкритих справ"

Після трагічного інциденту суворий, але талановитий детектив Карл Морк повертається на роботу. Він стає керівником нового відділу, що займається розслідуванням нерозкритих справ в Единбурзі.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

"Сирени"

Девон сердита на свою сестру Сімон, яка дуже змінилась під впливом маніпулятивної керівниці. Тому дівчина вирушає на острів до багатіїв, щоб знайти й визволити сестру.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

"Уцілілі"

Багато років тому головний герой Кіран вижив у трагедії, яка забрала життя близьких людей. Згодом він повертається до міста, а незабаром на пляжі знаходять тіло. Загадкова смерть розкриває поховані таємниці.

"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн

"ДНК вбивці"

Упродовж 16 років у тихому шведському містечку так і не вдалося розкрити жахливе подвійне вбивство. У відчаї детектив Йон звертається до спеціаліста з генеалогії, щоб знайти злочинця. Вони об'єднують зусилля і знову беруться за справу.

"ДНК вбивці": дивіться трейлер онлайн