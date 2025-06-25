2025 рік неабияк потішив українських глядачів серіальними новинками. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас топові новинки, які нікого не залишили байдужими.

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"Кохання та полум'я"

"Кохання та полум'я" – це один із найуспішніших українських серіалів 2025 року. Йому вдалося буквально одразу підкорити серця українських глядачів.

У центрі сюжету українські ДСНСники, які щодня мають десятки викликів та особистих проблем. Глядач має змогу поринути в історію тих, хто щодня жертвує собою заради інших.

До речі, цей серіал частково створений на основі реальних подій, що робить його перегляд ще захопливішим.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

"Ключі від правди" – один із найуспішніших українських детективних серіалів 2025 року. З перших епізодів стрічка завоювала серця глядачів, поєднавши напругу, драму та захопливу інтригу.

Головні ролі виконали Антоніна Хижняк та Сергій Стрельников, які втілили глибокі та суперечливі образи.

У центрі сюжету – Валерія, колишня поліцейська, яка раптово залишає службу й влаштовується адміністраторкою до готелю "Ліберті". Причина її рішення – загадкова смерть брата.

Його звинуватили у тяжкому злочині, але Валерія переконана: він не вбивця. Вона розпочинає власне розслідування, аби віднайти правду – навіть якщо це поставить під загрозу її життя.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Материнський інстинкт"

Це один із найновіших українських медичних серіалів, який полюбився глядачеві. У центрі сюжету талановита акушерка-гінеколог Наталія Зарецька, яка є дуже відданою своїй професії.

Вона починає працювати в перинатальному центрі, де щодня допомагає матерям та новонародженим немовляткам. Наталія дуже принципова та професійна лікарка, яка викликає як захоплення, так і заздрість колег.

Та найбільше випробування на неї чекає лише попереду. Це вибір між покликанням, коханням і правдою, яка змусить її стати абсолютно новою людиною.

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