2025 рік неабияк потішив українських глядачів серіальними новинками. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас топові новинки, які нікого не залишили байдужими.
Дивіться також Де зараз актор, який зіграв роль харизматичного Адама у 1 сезоні серіалу "Кава з кардамоном"
"Кохання та полум'я"
"Кохання та полум'я" – це один із найуспішніших українських серіалів 2025 року. Йому вдалося буквально одразу підкорити серця українських глядачів.
У центрі сюжету українські ДСНСники, які щодня мають десятки викликів та особистих проблем. Глядач має змогу поринути в історію тих, хто щодня жертвує собою заради інших.
До речі, цей серіал частково створений на основі реальних подій, що робить його перегляд ще захопливішим.
"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ключі від правди"
"Ключі від правди" – один із найуспішніших українських детективних серіалів 2025 року. З перших епізодів стрічка завоювала серця глядачів, поєднавши напругу, драму та захопливу інтригу.
Головні ролі виконали Антоніна Хижняк та Сергій Стрельников, які втілили глибокі та суперечливі образи.
У центрі сюжету – Валерія, колишня поліцейська, яка раптово залишає службу й влаштовується адміністраторкою до готелю "Ліберті". Причина її рішення – загадкова смерть брата.
Його звинуватили у тяжкому злочині, але Валерія переконана: він не вбивця. Вона розпочинає власне розслідування, аби віднайти правду – навіть якщо це поставить під загрозу її життя.
"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу
"Материнський інстинкт"
Це один із найновіших українських медичних серіалів, який полюбився глядачеві. У центрі сюжету талановита акушерка-гінеколог Наталія Зарецька, яка є дуже відданою своїй професії.
Вона починає працювати в перинатальному центрі, де щодня допомагає матерям та новонародженим немовляткам. Наталія дуже принципова та професійна лікарка, яка викликає як захоплення, так і заздрість колег.
Та найбільше випробування на неї чекає лише попереду. Це вибір між покликанням, коханням і правдою, яка змусить її стати абсолютно новою людиною.
До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які найбільше полюбились українцям.