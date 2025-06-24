Абсолютно різножанрові кіноісторії, які ще нікого не залишили байдужими. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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"Нокаут"

У центрі сюжету стрічки – колишній боєць MMA, який випадково вбиває свого суперника на рингу. Тепер відчуття провини просто не дає йому спокою.

Коли у чоловіка з'являється можливість все виправити, він ані на мить не вагається. Він бере на себе відповідальність, допомагаючи вдові свого загиблого суперника знайти їхнього сина, який зник безвісти.

"Нокаут": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крапля"

Фільм "Крапля", прем'єра якого відбулась 6 червня 2025 року, посів друге місце у рейтингу на Netflix. Ця психологічна драма розповідає історію матері, яка самостійно виховує дитину і натрапляє на серйозні життєві випробування. Її боротьба за життя і здоров'я доньки на тлі постійних фінансових труднощів підводить до моменту, коли жінка здатна наважитись на відчайдушний крок.

"Крапля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпустка наосліп"

У центрі подій – амбітна бізнес-леді з Києва, яку керівництво цінує, а колеги терпіти не можуть. Щоб хоч трохи перепочити від вимогливої шефині, команда відправляє її у вимушену відпустку – на вершини мальовничих Карпат. Попереду на героїню чекають несподівані пригоди, кумедні ситуації та нові знайомства, які змінять її погляд на життя. Ця поїздка стане переламним моментом, що переверне долі всіх учасників історії.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найпопулярніших стрічок також:

"Песики"

"Бабуні"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Спустошення"

"Всесвітня війна Z"

"Титан: Катастрофа підводного апарата OceanGate"

"Велика прогулянка"

Готуйте попкорн та обирайте фільм собі для перегляду уже цього вечора.

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