Це уривки з фільму, відгуки та враження, якими діляться українці після перегляду. У матеріалі Кіно 24 ми розповімо, чому фільм "Раша гудбай" наробив стільки галасу.

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Чому фільм "Раша гудбай" набув такої популярності

Комедійно-драматична стрічка "Раша гудбай" була створена студією "Квартал 95". Прем'єра фільму відбулась 27 березня 2025 року. Однак ще до прем'єри на великих екранах стрічка набула чимало критики від українців. Річ у тім, що людям не сподобалось, як творці фільму репрезентують окуповані території.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Чимало українців зазначають, що комедійний жанр є абсолютно недоречним для висвітлення таких болючих тем в Україні сьогодні. Однак актори фільму, серед яких Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Олексій Нагрудний та інші, зазначають, що для того, аби повністю зрозуміти ідею фільму, його потрібно спочатку подивитися. Тому чимало українців таки переглянули стрічку і зробили власні висновки. Сьогодні мережа просто не вщухає від обговорень фільму.

Ось, які ролики публікують українці в тіктоці:

До речі, дізнайтесь, де подивитись стрічку "Раша гудбай" онлайн – за посиланням.