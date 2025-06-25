2025 год изрядно порадовал украинских зрителей сериальными новинками. В материале Кино 24 мы собрали для вас топовые новинки, которые никого не оставили равнодушными.

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"Любовь и пламя"

"Любовь и пламя" – это один из самых успешных украинских сериалов 2025 года. Ему удалось буквально сразу покорить сердца украинских зрителей.

В центре сюжета украинские ГСЧСники, которые ежедневно имеют десятки вызовов и личных проблем. Зритель имеет возможность окунуться в историю тех, кто ежедневно жертвует собой ради других.

Кстати, этот сериал частично создан на основе реальных событий, что делает его просмотр еще более увлекательным.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ключи от правды"

"Ключи от правды" – один из самых успешных украинских детективных сериалов 2025 года. С первых эпизодов лента завоевала сердца зрителей, соединив напряжение, драму и увлекательную интригу.

Главные роли исполнили Антонина Хижняк и Сергей Стрельников, которые воплотили глубокие и противоречивые образы.

В центре сюжета – Валерия, бывшая полицейская, которая внезапно оставляет службу и устраивается администратором в отель "Либерти". Причина ее решения – загадочная смерть брата.

Его обвинили в тяжком преступлении, но Валерия убеждена: он не убийца. Она начинает собственное расследование, чтобы найти правду – даже если это поставит под угрозу ее жизнь.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

"Материнский инстинкт"

Это один из самых новых украинских медицинских сериалов, который полюбился зрителю. В центре сюжета талантливая акушерка-гинеколог Наталья Зарецкая, которая очень предана своей профессии.

Она начинает работать в перинатальном центре, где ежедневно помогает матерям и новорожденным младенцам. Наталья очень принципиальная и профессиональная врач, которая вызывает как восхищение, так и зависть коллег.

Но самое большое испытание ее ждет только впереди. Это выбор между призванием, любовью и правдой, которая заставит ее стать совершенно новым человеком.

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