После завершения первого сезона зрители неоднократно спрашивают у создателей сериала, почему второй сезон будет без этого актера. Однако режиссер признается, что с ним было очень трудно работать. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас Павел Делонг и что о нем говорит Ирина Громозда.

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Где сейчас Павел Делонг и что о нем говорит Ирина Громозда

После начала полномасштабного вторжения актер поддержал украинцев и осудил российскую войну. Он признавался, что предлагал убежище своим коллегам из Украины и пытался рассказывать правду всему миру.

Сейчас Павел Делонг довольно активно ведет свои соцсети. Он делится снимками и радует своих поклонников новыми публикациями. Правда, недавно Ирина Громозда, режиссер сериала "Кофе с кардамоном", призналась, что с актером на самом деле очень трудно работать.

По ее словам, сюжет сериала мог бы быть значительно интереснее, если бы Павел Делонг больше прислушивался к команде, а не переписывал сцены самостоятельно. Она рассказала, что он приносил на съемочную площадку тексты, в которых не оставалось места для других актеров, и категорически заявлял, что будет играть именно так, как написал.

Известно, что в 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном", Павел Делонг не получил роли. Вероятно, актер продолжит развивать свою карьеру в Польше.