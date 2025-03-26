Автор обвиняет продакшн в возможном нарушении ее авторского права. В сети можно прочитать немало публикаций с позицией писательницы. А теперь режиссер 2 сезона "Кофе с кардамоном" Ирина Громозда впервые высказала свое мнение. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью.Yabl.

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Ирина Громозда о скандале вокруг 2 сезона сериала "Кофе с кардамоном"

Ирина Громозда впервые рассказала, что после начала полномасштабного вторжения к ней обратилась Елена Лавренюк, которая очень верила в этот проект и хотела продолжения "Кофе с кардамоном".

Я открываю вторую книгу и читаю, а там нет событий. Этот вопрос был и к первой книге. Когда я смотрела на сценарий, я говорю, как вы взялись писать сериальный сценарий по книге, в которой всего 10 событий? А во второй книге есть огромная рефлексия Анны, которая просто ходит и плачет, и плачет, и плачет. Конец,

– говорит режиссер.

Они решили встретиться с Натальей Гурницкой и обсудить все лично. По словам Ирины, она хотела, чтобы они были одной командой и объединили усилия для второго сезона.

"На что госпожа Наталья мне сказала: "нет, вы пишите, напишите, тогда посмотрим". Мы написали, показали это Гурницкой, на что она сказала: "Это не моя Анна". Я очень долго объясняла, что есть законы книги, а есть законы сериала. Должны быть события, изменения, крючки, пассажи, неожиданные повороты. Но это не помогло, и писательница стояла на своем – это не ее Анна", – поделилась Громозда.

Режиссер говорит, что госпожа Наталья отказалась от сотрудничества. Ничего не мешало ей писать книгу так, как она видит свою Анну, а в сериале иметь другую Анну. Ведь в кинематографе есть немало примеров, когда герои книги и персонажи фильма совсем разные.

Разногласия этого конфликта в том, что госпожа Гурницкая не захотела участвовать в работе над этим проектом именно потому, что это не ее Анна, не ее Андрей, в целом не ее история второй книги. А теперь оказывается что мы все "украли" у нее. Как мы могли "украсть" то, чего она не писала? При всем уважении, госпожа Гурницкая не имеет авторских прав ни на тему борьбы за землю, ни на тему любви, ни на тему взросления детей – потому что это все общие драматургические темы,

– отмечает Ирина.

Громозда заметила, что только тогда, когда писательницы сказала свое четкое "нет", команда сериала написала свою историю, полюбила ее и начала снимать.

"Это просто наша боль, что Наталья Гурницкая нас не поддержала. Начала такую войну, поливает грязью. Настолько это все несправедливо, потому что столько раз я присутствовала при этих переговорах, когда Елена говорила: "Окей, госпожа Наталья, не хотите так, давайте так. Давайте в рамках предложенной Анны мы сделаем там какие-то корреляции". Нет. Такое впечатление, что ей просто не нравится женщина, которая действует, ей по вкусу формат героини, которая просто сидит и плачет", – говорит режиссер.

Ирина говорит, что такой образ женщины, которая ничего не делает, ее возмущал еще в 1 сезоне, поэтому она очень хотела это изменить.

Она (главная героиня – Кино 24) просто дождалась момента, когда жена ее любимого умирает, и чувак приходит и говорит, "ну все, выходи за меня". Вот и вся мораль: ничего не делайте, девушки, ждите, терпите, возможно вам повезет и жена вашего любовника умрет. Ну куда это годится?!

– поделилась Громозда.

Кроме того, Ирина изрядно рада, что во 2 сезоне будет совсем другой каст главных актеров. По словам режиссера, они до сих пор получают комментарии вроде "верните нам Павела Делонга", "где Адам?".

А я просто счастлива, что его во втором сезоне не будет. И не только потому, что персонаж Адама перетянул все внимание от главной героини, но и потому, что работать с актером Павелом Делонгом было невыносимо,

– говорит Ирина.

По ее словам, польский актер очень непрофессионально вел себя на съемочной площадке.

"Он – абсолютный имперец. Он – конкретный носитель имперской идеологии, которая у него просто через край. Тотальное пренебрежение к Украине. Плюс он серьезный нарцисс. То страшное было", – вспоминает режиссер.

Ирина говорит, что в Голливуде тоже есть актеры, которые срывают изменения, не выполняют свою основную работу, не слушают режиссера или сценаристов, однако впоследствии с такими не работают. Ведь кино – это командная игра. Поэтому Громозда искренне рада, что во 2 сезоне зрители увидят харизматичных украинских актеров в кадре.