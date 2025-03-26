События фильма происходят в современной Украине, но опираются на украинскую мифологию, в которой мавки являются опасными лесными нимфами. Именно такой является главная героиня новой истории – мистическая и причудливая лесная Мавка. Об этом говорится на Кино 24.

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Что известно о новом фэнтези-фильме "Мавка. Настоящий миф"

По сюжету она влюбляется в биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном озере, где человеческие души ждут русалки и другие мавки, питающиеся их жизненной силой. Они готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне.

Кстати, если вы до сих пор не видели анимационную ленту "Мавка. Лесная песня", то мультфильм можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Фэнтези "Мавка. Настоящий миф" продюсируют Ирина Костюк и Анна Елисеева, а сценарий пишет Ярослав Войцешек – команда, которая привела к успеху анимационную "Мавку", собравшую более 21 миллиона долларов в мировом кинопрокате, став самым кассовым украинским фильмом всех времен и получив статус поп-культурного феномена. И хотя новое фэнтези рассчитано на аудиторию 12+, создатели обещают несколько тонких аллюзий на уже полюбившийся мультфильм.

Наша новая Мавка вдохновлена древними народными легендами, дуальная и сложная персонажка, она – мстительная, враждебно настроена к людям, но в ней сохраняется что-то нежное и светлое, которое должно пробудить в ней любовь Лукьяна,

– делится продюсер Анна Елисеева.

Съемки фильма планируются летом. Для команды важно воспроизвести в фильме мистическую, таинственную атмосферу леса, поэтому они уже в поиске нетривиальных локаций. В фильме также планируется много визуальных эффектов.



Фильм "Мавка. Настоящий миф" / Фото Film.Ua

Еще в 2023-м году бренд "Мавки" вырос до масштабов целой Вселенной, и продолжает развиваться. Это и сценическое танцевальное шоу для детской аудитории, и множество коллабораций с украинским бизнесом, включая тематический аквапарк, игрушки, одежда, украшения, тематические детские комнаты, сети ресторанов и супермаркеты и тому подобное.

Во Вселенной Мавки есть медиаформаты для фанатов всех возрастов и предпочтений. Мы стремимся, чтобы он стал новым культом для украинской аудитории, прежде всего – для молодежи. Мифическую Мавку когда-то переосмыслила Леся Украинка, позже мы сделали это в анимационном фильме. Сейчас мы снова возвращаемся к первоисточникам, чтобы оживить аутентичную Мавку, но в современных реалиях,

– рассказывает продюсер Ирина Костюк.

"Мавка. Настоящий миф" выйдет в широкий украинский прокат весной 2026 года.