Після завершення першого сезону глядачі неодноразово питають у творців серіалу, чому другий сезон буде без цього актора. Однак режисерка зізнається, що із ним було дуже важко працювати. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз Павел Делонг та що про нього каже Ірина Громозда.

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Де зараз Павел Делонг та що про нього каже Ірина Громозда

Після початку повномасштабного вторгнення актор підтримав українців та засудив російську війну. Він зізнавався, що пропонував прихисток своїм колегам з України та намагався розповідати правду всьому світу.

Зараз Павел Делонг доволі активно веде свої соцмережі. Він ділиться знімками та тішить своїх прихильників новими публікаціями. Щоправда, нещодавно Ірина Громозда, режисерка серіалу "Кава з кардамоном", зізналася, що з актором насправді дуже важко працювати.

За її словами, сюжет серіалу міг би бути значно цікавішим, якби Павел Делонг більше дослухався до команди, а не переписував сцени самотужки. Вона розповіла, що він приносив на знімальний майданчик тексти, в яких не залишалося місця для інших акторів, і категорично заявляв, що гратиме саме так, як написав.

Відомо, що у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном", Павел Делонг не отримав ролі. Ймовірно, актор продовжить розвивати свою кар'єру у Польщі.