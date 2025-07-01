О тяжелом периоде в жизни актрисы стало известно от ее дочери Анастасии. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу.

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Татьяна Шелига находится в тяжелом состоянии: подробности

В начале 2022 года звезда сериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига пережила хирургическое вмешательство – ей сделали операцию на сердце. После этого она чувствовала себя лучше. Тогда актрису изрядно поддерживала и помогала известная украинская артистка Ольга Сумская.

Однако теперь стало известно, что женщина снова в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ее дочь Анастасия в соцсетях. Она отметила, что не нуждаются ни в какой помощи, но хотела проинформировать поклонников о нынешнем состоянии матери.

Хотя Анастасия написала, что их семья не нуждается в помощи, немало людей в комментариях предложили свою поддержку.

Напомним, что Татьяна Шелига является заслуженной артисткой Украины. Она работала на театральной сцене, а также активно снималась в кино. Среди ее самых популярных лент: "Пока станция спит", "Киевский торт", "Коли ми вдома" и многие другие.