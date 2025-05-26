Народная артистка Украины продолжает активно работать в киноиндустрии. Подробнее об этом – читайте далее в материале Кино 24.

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Где сейчас Ольга Сумская

За последние два года актриса снялась в нескольких фильмах, которые достаточно высоко оценили украинские поклонники. Так, Ольга появилась в известной комедии "Песики", вышедшей на Netflix, где ее героиня сталкивается с магической ситуацией, и в семейном фильме "Собрание ОСМД", который рассказывает о приключениях жителей дома во время зимних холодов.

Кроме актерской деятельности, Сумская гастролирует по разным городам Украины. Артистку сейчас можно увидеть в таких театральных спектаклях: "Возвращение блудного отца", "Наши Кайдаши", "Взрослые забавы" и "Врем чистую правду". Что интересно, нередко перед этими концертами проходят благотворительные аукционы, средства с которых идут на нужды Вооруженных Сил Украины.

В личной жизни артистки также произошли важные события. В мае этого года она отметила 29-летие брака с актером Виталием Борисюком, поделившись архивными свадебными кадрами с поклонниками.

Также Сумская призналась, что помирилась со своей старшей сестрой, с которой долгое время не общалась. По словам актрисы, все споры и конфликты с родным человеком остались в прошлом.

Пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья – моя вторая мама, что бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая,

– поделилась Ольга.

Украинская актриса активно делится новостями из своей жизни в своих социальных сетях, в частности в Instagram, где имеет около 720 тысяч поклонников. Ольга Сумская сейчас продолжает радовать зрителей новыми ролями в кино и общественной деятельностью.