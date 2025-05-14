В материале Кино 24 узнаете подробности сюжета "Песиков". А также узнаете, почему фильм заслуживает вашего просмотра.

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Что известно о фильме "Песики" и почему стоит его смотреть

Сюжет "Песиков" разворачивается вокруг карьеристки Яны и ее неудач в личной жизни. Более того, ей настолько не везет, что девушка накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она имеет романтические отношения, превращаются в собачек. Это испытание становится не только комической преградой, но и поводом для глубоких изменений в ее жизни.

"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы сомневаетесь, стоит ли смотреть ленту, мы собрали для вас честные отзывы украинских зрителей. Кроме того, весомой причиной для просмотра является то, что главную роль исполнила харизматичная Леся Ивановна Никитюк.

Вот что пишут украинцы о "Песиках":

"Действительно качественная украинская комедия, которая сумела совместить в себе и неплохую драму. Кино откровенно смелое и уникальное – хотелось бы видеть больше такого от наших режиссеров. Хорошие актеры, забавные сцены с собачками и прикольный финал. Один огромный минус – это множество дешевой рекламы."

"Лента меня откровенно удивила – в приятном смысле. "Песики" – это действительно смешное, невульгарное кино со смыслом, замечательным саундтреком и кучей милых собачек."

"Романтическая комедия с нестандартной идеей. С одной стороны – легкий юмор и магическая завязка делают фильм забавным. С другой – предсказуемый сюжет и не всегда удачные шутки могут быстро надоесть."

"Милая и забавная история об умении любить. И хотя сюжет банальный, а игра Никитюк вызывает много вопросов, фильм способен вызвать улыбку и приятные эмоции в некоторых моментах. Одноразовое украинское кино – посмеяться и забыть."

Ленту "Собачки" уже можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.