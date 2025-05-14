У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці сюжету "Песиків". А також дізнаєтесь, чому фільм заслуговує вашого перегляду.

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Що відомо про фільм "Песики" та чому варто його дивитись

Сюжет "Песиків" розгортається навколо кар'єристки Яни та її невдач в особистому житті. Ба більше, їй настільки не щастить, що дівчина накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона має романтичні стосунки, перетворюються на песиків. Це випробування стає не лише комічною перепоною, а й приводом для глибоких змін у її житті.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви вагаєтеся, чи варто дивитися стрічку, ми зібрали для вас чесні відгуки українських глядачів. Окрім того, вагомою причиною для перегляду є те, що головну роль виконала харизматична Леся Іванівна Нікітюк.

Ось що пишуть українці про "Песиків":

"Дійсно якісна українська комедія, яка зуміла поєднати в собі й непогану драму. Кіно відверто сміливе та унікальне – хотілося б бачити більше такого від наших режисерів. Гарні актори, кумедні сцени з песиками та прикольний фінал. Один величезний мінус – це безліч дешевої реклами."

"Стрічка мене відверто здивувала – у приємному сенсі. "Песики" – це дійсно смішне, невульгарне кіно зі змістом, чудовим саундтреком і купою милих собачок."

"Романтична комедія з нестандартною ідеєю. З одного боку – легкий гумор і магічна зав'язка роблять фільм кумедним. З іншого – передбачуваний сюжет і не завжди вдалі жарти можуть швидко набриднути."

"Мила й кумедна історія про вміння любити. І хоча сюжет банальний, а гра Нікітюк викликає багато запитань, фільм здатен викликати усмішку та приємні емоції в деяких моментах. Одноразове українське кіно – посміятися й забути."

Стрічку "Песики" уже можна подивитись на стримінговій платформі Netflix.