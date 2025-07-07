Раніше ми розповідали, чи варто дивитись фільм "Матеріалісти". А тепер у матеріалі Кіно 24 розповімо детальніше про головних акторів.

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Дакота Джонсон

Блискуча акторка, відома із фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон зіграла у фільмі "Матеріалісти" головну роль.

Вона – молода та амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка, на ім'я Люсі Мейсон. Так звана "сваха", яка допомагає людям знайти пару, але сама потрапляє в справжній любовний трикутник, з якого важко вибратися.



Дакота Джонсон у фільмі "Матеріалісти" / Кадр із фільму

Педро Паскаль

Педро Паскаль також зіграв головного персонажа у фільмі "Матеріалісти". Він втілив роль Гаррі.

Чоловік, який є мрією кожної жінки, багатий фінансист і "козирна карта" на ринку знайомств. Однак зовсім несподівано він стає претендентом на серце Люсі та одним із тих, хто також потрапив в любовний трикутник.



Педро Паскаль у фільмі "Матеріалісти" / Кадр із фільму

Кріс Еванс

Кріс Еванс зіграв роль Джона Фінча у фільмі "Матеріалісти".

Він – колишній хлопець Люсі Мейсон, який працює звичайним кейтерингом, але намагається знову завоювати її серце та прихильність. Він стає третім у любовному трикутнику Люсі, Гаррі та Джона.



Кріс Еванс у фільмі "Матеріалісти" / Кадр із фільму

Ця трійка кохання створить неймовірний конфлікт емоцій та труднощів у виборі стабільності чи справжніх почуттів.