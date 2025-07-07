Ранее мы рассказывали, стоит ли смотреть фильм "Материалисты". А теперь в материале Кино 24 расскажем подробнее о главных актерах.

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Дакота Джонсон

Блестящая актриса, известная по фильму "50 оттенков серого" Дакота Джонсон сыграла в фильме "Материалисты" главную роль.

Она – молодая и амбициозная брачный менеджер из Нью-Йорка, по имени Люси Мейсон. Так называемая "сваха", которая помогает людям найти пару, но сама попадает в настоящий любовный треугольник, из которого трудно выбраться.



Дакота Джонсон в фильме "Материалисты" / Кадр из фильма

Педро Паскаль

Педро Паскаль также сыграл главного персонажа в фильме "Материалисты". Он воплотил роль Гарри.

Мужчина, который является мечтой каждой женщины, богатый финансист и "козырная карта" на рынке знакомств. Однако совершенно неожиданно он становится претендентом на сердце Люси и одним из тех, кто также попал в любовный треугольник.



Педро Паскаль в фильме "Материалисты" / Кадр из фильма

Крис Эванс

Крис Эванс сыграл роль Джона Финча в фильме "Материалисты".

Он – бывший парень Люси Мейсон, который работает обычным кейтерингом, но пытается снова завоевать ее сердце и расположение. Он становится третьим в любовном треугольнике Люси, Гарри и Джона.



Крис Эванс в фильме "Материалисты" / Кадр из фильма

Эта тройка любви создаст невероятный конфликт эмоций и трудностей в выборе стабильности или настоящих чувств.