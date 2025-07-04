В сети можно прочитать совершенно разные комментарии после просмотра. Поэтому многие зрители колеблются, стоит ли смотреть ленту. На Кино 24 мы собрали список отзывов, которые помогут сделать вам правильный выбор.

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О чем фильм "Материалисты" и стоит ли его смотреть

В центре сюжета фильма Люси, которая является брачным менеджером из Нью-Йорка. Она отлично разбирается в людях и умеет находить любовь для любой женщины или мужчины.

Однако сама она – одинокая, и когда перед ней встает выбор – идеальный новый парень или несовершенный бывший, ей очень трудно выбрать для себя настоящую любовь.

"Материалисты": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрители разделились на несколько лагерей, некоторые считают, что лента – гениальная, а некоторые думают, что просмотр "Материалистов" – это пустая трата времени. Вот, что пишут в сети:

"Дакота – шикарна в этом фильме."

"Фильм о морали отношений, множество критериев для оценки совместимости между парами и сходство в этих критериях. Героиня работает в фирме по подбору пар и имеет собственную любовную линию. Фильм средний, ничего нового. Порадовал каст: Паскаль и Эванс круто выглядели."

"Хорошая история, которая однозначно стоит просмотра и заставляет задуматься над многими вещами. Невероятная Дакота и прекрасные главные герои."

"Просто приятная инди-мелодрама. Да, это что-то более базовое, чем дебютная работа Селин Сонг, но все же – достойная мейнстримная лента."

"Развитие сюжета не имеет никакого смысла, но по крайней мере снято красиво и стильно. А Дакота, как всегда, роскошная."

"Очень красиво снятый фильм – эстетическое удовольствие. Но он скорее для девушек, заставляет задуматься: а что нужно тебе? Концовка расстраивает – очередной выбор безрассудной любви, что логично в молодости, но не в возрасте героини."

"Максимально скучно – 1/10. И то один балл за хорошую съемку и замечательных актеров. Главная героиня весь фильм не может определиться, что для нее важнее: деньги или любовь."

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