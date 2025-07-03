За последнюю неделю июня украинцы просматривали как детективы, так и триллеры и комедии. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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"Игра в кальмара" 3 сезон

Самым популярным сериалом, и не только в Украине, на этой неделе оказалась "Игра в кальмара", в частности новый третий сезон. Это история о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают приглашение принять участие в играх, где победителя ждет привлекательный приз, но те, кто проиграли – погибают.

Третий сезон снова будет рассказывать о Сон Ги Хуне, который после смерти друга или может потерять мотивацию, или захочет мести. Он должен увидеться с Фронтменом и узнать, кем является его враг на самом деле.

"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Прибрежье"

Это история семьи Бакли, которые после загадочной аварии корабля оказалась в центре опасных событий. Полиция начинает расследование. Состоятельная семья, которая годами выстраивала свою империю, решает объединяться и временно забыть о старых обидах, чтобы удержать бизнес на плаву.

"Прибрежные": смотрите трейлер онлайн

"Олимпо"

В тройке самых популярных сериалов в Украине оказалась также испанская спортивная драма. Сериал рассказывает о молодых спортсменах в суровом центре, среди которых выделяется Амая – капитанка национальной сборной по художественному плаванию.

Она бескомпромиссно подходит к тренировкам и требовательна как к себе, так и к своим товарищам. Но когда одна из пловчих теряет сознание, Амая расследует, на что идут спортсмены ради удовлетворения своих амбиций.

"Олимпо": смотрите трейлер онлайн

Украинские зрители на прошлой неделе выбирали для просмотра и другие сериалы: