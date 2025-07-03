За останній тиждень червня українці переглядали як детективи, так і трилери й комедії. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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"Гра в кальмара" 3 сезон

Найпопулярнішим серіалом, і не лише в Україні, цього тижня виявилась "Гра в кальмара", зокрема новий третій сезон. Це історія про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають запрошення взяти участь в іграх, де переможця чекає привабливий приз, але ті, хто програли – гинуть.

Третій сезон знову розповідатиме про Сон Гі Хуна, який після смерті друга або може втратити мотивацію, або захоче помсти. Він повинен побачитися з Фронтменом і дізнатися, ким є його ворог насправді.

"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Прибережжя"

Це історія сім'ї Баклі, які після загадкової аварії корабля опинилася в центрі небезпечних подій. Поліція розпочинає розслідування. Заможна родина, яка роками вибудовувала свою імперію, вирішує об'єднуватися та тимчасово забути про старі образи, щоб втримати бізнес на плаву.

"Прибережжя": дивіться трейлер онлайн

"Олімпо"

У трійці найпопулярніших серіалів в Україні опинилась також іспанська спортивна драма. Серіал розповідає про молодих спортсменів у суворому центрі, серед яких вирізняється Амая – капітанка національної збірної з художнього плавання.

Вона безкомпромісно підходить до тренувань і вимоглива як до себе, так і до своїх товаришів. Але коли одна з плавчинь втрачає свідомість, Амая розслідує, на що йдуть спортсмени заради задоволення своїх амбіцій.

"Олімпо": дивіться трейлер онлайн

Українські глядачі минулого тижня обирали для перегляду й інші серіали: