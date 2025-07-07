Відомо, що з 2022 року актор не знімався в жодному фільмі. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Майкл Дуглас завершує акторську кар'єру: що сталось

80-річний Майкл Дуглас близько 60 років свого життя присвятив участі у зйомках фільмів та серіалів. Однак з 2022 року він не з'являється в кінокартинах. Актор зізнався, що робить це цілеспрямовано, адже не хоче зустріти свою смерть на знімальному майданчику.

Зрозумів, що маю зупинитися. Я досить наполегливо працював майже 60 років і не хотів бути одним із тих людей, які падають мертвими на знімальному майданчику,

– зізнається артист.

Однак Майкл Дуглас каже, що поки що не робить гучних заяв про те, що йде на пенсію, адже є одна умова, за якої він таки може повернутися на знімальний майданчик. Це має бути якась особлива, визначна і справді цінна для нього роль, яку він хотів би втілити на екрані. Втім, зізнається, що це малоймовірно.

"У мене немає жодних справжніх намірів повертатися. Я кажу, що не пішов на пенсію, бо якби трапилося щось особливе, я б повернувся, але в іншому випадку – ні", – каже актор.

Нагадаємо, що Дуглас є актором з 1966 року. Він здобув дві премії Оскар – за стрічки "Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Волл-стріт".

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