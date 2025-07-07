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"Далекий город"

В центре сюжета сериала Алья. Она является женой Борана Алборы и мамой их общего сына. Ее муж при загадочных обстоятельствах погибает в ДТП, поэтому ей приходится вернуться из Канады в Мардин, чтобы выполнить его последнюю волю. Вернувшись на Родину покойного мужа, Алья оказывается перед непростым испытанием. Она вынуждена противостоять его семье и брату, которые намерены отобрать у нее родного сына.

"Далекий город": смотрите онлайн трейлер сериала

"Крылья любви"

В центре сюжета история безумно влюбленных Санджар и Наре. Они любят друг друга, но их семьи против этих отношений. Поэтому, влюбленным приходится жениться тайно. Однако в свадебную ночь Невеста исчезает. И Санджар думает, что она его предала и вернулась к отцу. Однако все не так просто. Наре покинула мужа ради его же блага. Но спустя годы она снова появится в его жизни.

"Крылья любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Спасибо, следующий"

По сюжету сериала, после тяжелого разрыва отношений молодая юристка, опираясь на поддержку своих лучших друзей, погружается в сложный и непредсказуемый мир современных знакомств. Кстати, посмотреть сериал можно на Netflix.

"Спасибо, следующий": смотрите онлайн трейлер сериала

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