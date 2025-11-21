Нове серіаліті отримало назву "Київ 24/7". Це історія про реалії нашого сьогодення. За словами творців, шоу покаже справжні емоції без жодних фільтрів. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про цю кіноісторію та відгуки українців.

Що пишуть українці про серіаліті "Київ 24/7"?

У мережі активно обговорюють нове українське серіаліті під назвою "Київ 24/7". Це нова історія на реальних подіях, яка, за словами творців, покаже справжні емоції своїх героїв. Наразі реаліті збирає абсолютно різні відгуки українських глядачів. Хтось у захваті, адже ця кіноісторія неабияк нагадує серіаліті "Київ вдень та вночі", яке повертає у минулі часи, коли начебто все було добре.

Однак є і чимало критики. Особливо це відчутно через участь у шоу українських блогерів. Деякі глядачі обурені тим, що до проєкту не залучили професійних акторів із театральною освітою. Ось що пишуть українці:

"Серіал про Київ і без Богдана Буше. Це як?"

"Атмосфера така кайфова"

"Це ніби повернення в чудові минулі часи"

"Не той вайбовий "Київ вдень та вночі""

"Коли тільки побачила початок, мені здалося, що це 3 сезон "Ластівок". Які часи були…"

"Чому картинка така, наче це знімали ще у 2010-му?"

"Дуже шкода, що з легендарного "Київ вдень та вночі" зробили що попало. У "Київ вдень та вночі" ви взяли невідомих або не дуже відомих особистостей, а тут понабирали блогерів, які тут заради піару і це вже не цікаво. Набагато було цікавіше, коли ви брали менш відомих або не відомих людей, так хоч можна було вірити, що то було по-справжньому, а не цей цирк на дроті."

"Навіщо знімати блогерів? Ну блогер – це блогер, а актор – це актор. Чи мати акторські здібності та професійні навички для зйомок у фільмах вже не треба? Ну таке собі…Шкода дійсно гарних молодих акторів, яким дорога закрита, тому що вони – не блогери"

"Київ 24/7": дивіться онлайн 1 серію серіаліті

Що відомо про серіаліті "Київ 24/7"?