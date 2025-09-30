Сейчас он занимает 2 место среди самых популярных сериалов на Netflix в Украине. Какой сюжет в этом телесериале – пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Действие сериала "Дом Гиннесов" разворачивается в Дублине в 19 веке. После смерти отца сыновья и дочь известной династии получают в наследство пивоварню, которая прославила Ирландию на весь мир. В центре сюжета – четверо наследников: Артур, Эдвард, Энн и Бен. Казалось бы, теперь они должны объединиться, чтобы вместе сохранить семейное дело. Но на самом деле между ними начинается опасная игра. Зрители увидят смесь соперничества, предательства с нотками романтики и жажды власти.

Сериал "Дом Гиннесов": смотрите трейлер онлайн

