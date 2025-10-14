Редакція Кіно 24 розповість про три осінні фільми, які можна завантажити на випадок відключень світла. Зберігайте нашу добірку, адже краще підготуватися завчасно!

Які фільми подивитись, коли немає світла?

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

У 1977 році Гаррі Бернс і Саллі Олбрайт закінчуються Чиказький університет і відправляються до Нью-Йорка. Жінка планує навчатися у школі журналістики, а чоловік – працювати.

Під час подорожі Гаррі й Саллі дискутують на тему дружби між чоловіком і жінкою. Головні герої мають різні думки. Після поїздки шляхи Бернса та Олбрайт розходяться, але у 1982 вони зустрічаються на борту літака. Через п'ять років доля знову їх зводить – тепер у книгарні. Яке ж майбутнє чекає на Гаррі й Саллі?

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сімейка Адамсів" (1991)

У фільмі розповідається про родину Адамсів, яка живе у великому похмурому будинку. Гомес – голова сім'ї, який разом з дружиною Мортішею виховує двох дітей: доньку Венздей і сина Пагзлі.

Адвокат Гомеса Таллі Елфорд винен Абігейл Крейвен велику суму. Чоловік помічає, що її названий син схожий на зниклого брата Адамса Фестера, тож пропонує Гордону видати себе за нього, щоб отримати багатство родини.

"Сімейка Адамсів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Осінь у Нью-Йорку" (2000)

Вілл Кейн – власник ресторану у Нью-Йорку і досвідчений ловелас. Він дотримується принципу "Ніколи не обіцяй вічної любові". Та якось чоловік знайомиться з Шарлоттою Філдінг і захоплюється нею.

"Осінь у Нью-Йорку": дивіться онлайн трейлер фільму