Та якщо у вас є альтернативні джерела енергії, доступ до інтернету й бажання поринути у світ кіно навіть у темряві, то Кіно 24 рекомендує три фільми, які допоможуть з романтичною атмосферою.

"Кохання та інші ліки", 2010

Це романтична драма та комедія, яка розповідає історію фармацевта, який випадково зустрічає дівчину, що має непросту долю. Їхні стосунки починаються з гри, однак згодом переростають у глибоке кохання, що змінює їх обох.

Якщо бажаєте відчути пристрасть, ніжність і дізнатись про вміння залишатись поруч у найскладніші моменти, то ця історія точно для вас.

"Кохання та інші ліки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прогулянка у хмарах", 1995

Після війни молодий чоловік повертається додому й випадково знайомиться з вагітною дівчиною, яка знаходиться на межі того, що її батьки хочуть відректись від неї. Щоб урятувати ту, яка ще нещодавно була незнайомкою, він погоджується зіграти роль її чоловіка. Та на мальовничих виноградниках Каліфорнії між ними зароджуються справжні почуття.

Неймовірно тепла, візуально чарівна історія – ідеальна для вечора при свічках.

"Прогулянка у хмарах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прихована краса", 2016

Чоловік, зламаний особистою трагедією, пише листи до Любові, Часу та Смерті. Коли вони з'являються перед ним у реальності, він починає бачити сенс у тому, що вважав безнадійним.

Це фільм, який повертає віру – у життя, у близькість і у диво поруч.

"Прихована краса": дивіться онлайн трейлер фільму

