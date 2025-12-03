Пропонуємо до вашої уваги 10 найрейтинговіших фільмів усіх часів, які варто подивитись кожному, пише 24 Канал із посиланням на IMDb.

10 найрейтинговіших фільмів усіх часів

"Втеча з Шоушенка"

Рік виходу: 1994

Рейтинг IMDb: 9,3

Банківського працівника Енді несправедливо засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та її коханця. Головний герой опиняється у суворій в'язниці Шоушенк, однак намагається не падати духом. Енді навіть вдається втертися в довіру до адміністрації в'язниці та знайти справжнього друга.

"Хрещений батько"

Рік виходу: 1972

Рейтинг IMDb: 9,2

Могутню родину Корлеоне очолює впливовий дон мафії, на ім'я Віто. Він керує кримінальним бізнесом у Нью-Йорку, використовуючи принципи честі, поваги та жорстокої влади. Його син Майкл намагається не втручатися в справи родинного бізнесу, допоки не стається спроба замаху на Віто.

"Темний лицар"

Рік виходу: 2008

Рейтинг IMDb: 9,1

У місті Ґотем з'являється Джокер. Він грабує банки, що належать міській мафії, однак зовсім не шкодує життя інших людей. Окружний прокурор Гарві Дент пробує викорінити злочинність законними способами, а Бетмен вершить правосуддя силою.

Дент хоче приєднатися до таємного союзу лейтенанта поліції Джеймса Гордона і Бетмена, тому видає Гордону ордер на обшук всіх банків мафії. Та чи буде в цієї історії щасливе закінчення?

"Хрещений батько 2"

Рік виходу: 1974

Рейтинг IMDb: 9,0

"12 розгніваних чоловіків"

Рік виходу: 1957

Рейтинг IMDb: 9,0

У залі суду присяжні та суддя розглядають справу: чи вбив 18-річний хлопець власного батька. Якщо підозрюваного визнають винним, його стратять. Дванадцять людей переходять до зали засідань, де обговорюють справу. Один з присяжних налаштований скептично й не голосує за те, що юнак винен.

"Володар перснів: Повернення короля"

Рік виходу: 2003

Рейтинг IMDb: 9,0

"Список Шиндлера"

Рік виходу: 1993

Рейтинг IMDb: 9,0

Фільм заснований на реальній історії. Сюжет розповідає про німецького бізнесмена Оскара Шиндлера. Під час Другої світової війн чоловік хоче відкрити свою фабрику, куди наймає євреїв. Спершу Оскар шукає лише прибутку, але поступово усвідомлює свою справжню місію – порятунок людських життів. Використовуючи свої зв'язки, Шиндлер рятує численну кількість євреїв від нацистських концтаборів під час Голокосту.

"Кримінальне чтиво"

Рік виходу: 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

"Володар перснів: Хранителі персня"

Рік виходу: 2002

Рейтинг IMDb: 8,8

Перстень Саурона може підкорити весь світ. Щоб зупинити темного мага, перстень потрібно знищити у вогні на горі в Мордорі. Фродо разом із друзями тікає від слуг Саурона та зрештою потрапляє до ельфів. На раді вирішують створити команду з представників різних народів, щоб супроводжувати Фродо. Цю групу називають Братством Персня.

"Хороший, поганий, злий"

Рік виходу: 1966

Рейтинг IMDb: 8,8

