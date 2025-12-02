24 Канал зібрав кілька цікавих фактів про 5 сезон "Дивних див", які варто знати. Подробиці – у матеріалі.

Цікаві факти про 5 сезон серіалу "Дивні дива"

На нього чекали понад 3 роки

4 сезон "Дивних див" вийшов навесні та влітку 2022 року. У лютому серіал продовжили на 5 сезон, однак його зйомки були призупинені через страйк голлівудських сценаристів, який розпочався у травні 2023 року та завершився у вересні того ж року. Гільдія сценаристів Америки вимагала підвищення оплати праці.

5 сезон "Дивних див" вийде у трьох частинах

27 листопада на Netflix вийшли перші чотири епізоди 5 сезону "Дивних див". Прем'єра наступних трьох відбудеться 26 грудня, а останній епізод глядачі побачать 1 січня.

5 сезон серіалу стане фінальним

Події 5 сезону розпочинаються восени 1987 року. Містечко Гокінс травмоване через відкриття Розломів, а головні герої об'єднуються заради однієї мети: знайти та вбити Векну. Однак де він перебуває і які в нього плани – невідомо. Уряд ускладнив ситуацію, адже запровадив військовий карантин і посилив полювання на Одинадцять, тож дівчина знову змушена переховуватися. На друзів чекає фінальна битва.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер 5 сезону

У серіалі з'явилися нові актори

До своїх ролей повернулися улюблені актори, зокрема Девід Гарбор (Джим Гоппер), Міллі Боббі Браун (Одинадцять), Фінн Вулфхард (Майк Вілер), Гейтен Матараццо (Дастін Гендерсон), Калеб Маклафлін (Лукас Сінклер), Ноа Шнапп (Вілл Баєрс), Седі Сінк (Макс Мейфілд), Наталія Дайер (Ненсі Вілер), Чарлі Гітон (Джонатан Баєрс).

Проте у фінальному сезоні з'явилися й нові обличчя: Нелл Фішер, Джейк Коннеллі, Алекс Бро та Лінда Гамільтон, відома за фільмами "Термінатор", "Термінатор 2: Судний день" і "Термінатор: Фатум".