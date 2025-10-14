У матеріалі Кіно 24 ми зібрали 3 недооціненні фільми, які варто подивитися. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь найемоційнішими моментами уже сьогодні.

Які горори подивитись ввечері?

"Франкенштейн Мері Шеллі"

Особливою уваги заслуговує стрічка 1994 року під назвою "Франкенштейн Мері Шеллі".

Фільм розповідає про Віктора Франкенштейна. Він схиблений ідеєю створення штучної людини. В один момент експеримент вдається і Франкенштейну вдається зробити те, про що він так довго мріяв. Але з цього моменту лише починається справжній жах.

"Франкенштейн Мері Шеллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спостерігач"

Ця стрічка не має високих балів на рейтингу IMDb, однак вона мала чимало престижних нагород та номінацій, зокрема на премії Сатурн, Санденс та інших. Цей горор розповідає про Джулію, яка переїжджає до нової квартири разом зі своїм хлопцем.

"Спостерігач": дивіться онлайн трейлер фільму

Її переслідує постійна параноя і тривожне відчуття, що за нею хтось стежить. Ніхто не бере до уваги її слів та занепокоєння, однак зовсім скоро по сусідству починають відбуватися справжні жахи. І тільки тоді усі згадують те, про що казала Джулія.

"Закляття"

Ще один американський фільм жаху, який варто подивитися, це стрічка, під назвою "Закляття". Прем'єра відбулася у 2013 році. Фільм розповідає про життя родини. На перший погляд, вони проживають у звичайному будинку, але у домі починають з'являтися паранормальні явища, тож родині починає бути не на жарт страшно.

"Закляття": дивіться онлайн трейлер фільму

На допомогу їм приходить Ед та Лорен. Вони досліджують подібні явища та, видно, навіть кваліфіковані спеціалісти не зможуть допомогти врятуватися від демонів цього дому.