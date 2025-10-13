Раніше ми розповідали, що відомо про участь Хоміва у стрічці. У матеріалі Кіно 24 розповімо, що відомо про сюжет серіалу та інші подробиці.

Що відомо про серіал "Чудовисько: Історія Еда Ґіна"?

Серіал "Чудовисько. Історія Еда Ґіна" – це частина антології, присвяченої реальним злочинцям, історії яких приголомшили весь світ. Це третій сезон проєкту: перший сезон налічував 10 епізодів, другий – 9, а у третьому наразі вийшло 8 серій.

У серіалі відзначається блискуча акторська гра та дивовижна атмосфера. Усі в захваті від напруженого сюжету, який неможливо розгадати аж до фіналу. Прем’єра третього сезону відбулася 3 жовтня 2025 року.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – Ед Ґін. Він був реальним американським злочинцем, який у 1950-х роках став прототипом для багатьох героїв фільмів жахів. Зокрема, саме він надихнув творців стрічок "Мовчання ягнят" та "Техаська різня бензопилою".

Перед глядачами він постає як, на перший погляд, звичайний відлюдькуватий фермер, який не становить загрози. Однак насправді він приховує жахливі таємниці. Ед живе подвійним життям, а його жорстокі злочини лягли в основу цього напруженого серіалу.

Який український актор зіграв у серіалі?