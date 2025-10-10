Про це актор повідомив у своїх соцмережах. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Threads дізнаєтесь більше про емоції актора, а також що відомо про цей серіал.

Участь Руслана Хоміва у серіалі від Netflix: що відомо?

Руслан Хомів розповів, що вийшов новий серіал "Чудовисько: Історія Еда Ґіна" – його перший проєкт для Netflix USA, у якому він знявся.



Руслан Хомів на зйомках серіалу від Netflix / Фото з соцмереж актора

Актор зазначив, що його сцени можна побачити в першому та другому епізодах. Він наголосив, що хоча серіал знятий у жанрі психологічного трилера і йому дісталася роль нациста, робота на одному знімальному майданчику з Чарлі Ганнемом подарувала йому лише задоволення, мотивацію та неймовірні емоції.

Руслан підкреслив, що цей досвід став ще одним важливим кроком до його великої мети та мрії, а також закликав не зупинятися на шляху до своїх цілей, незважаючи ні на що.

Що відомо про серіал "Чудовисько: Історія Еда Ґіна"?

Це серіал від Netflix, який зараз активно переглядають шанувальники цього жанру.

3 сезон серіалу вийшов 3 жовтня, але вже має високі глядацькі рейтинги.

У центрі сюжету – історія Еда Гіна, який на перший погляд здається дуже тихим чоловіком, однак насправді живе на фермі, де жорстоко вбиває людей.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна": дивіться онлайн трейлер серіалу