Це фільм, який поєднує у собі жанри жаху та мелодрами. Тож, ви можете забути про банальні шаблонні історії та поринути в неймовірний сюжет. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про стрічку.

Про що фільм "Граф Дракула: Історія кохання"?

У тіктоці завірусився новий французький мелодраматичний фільм, прем'єра якого відбулася у 2025 році. Стрічка розповідає про принца Влада, який мав усе – владу, землю та щире кохання. Його дружину звали Елізабет, і вона була для нього справжньою опорою в житті.

Та одного дня все руйнує війна. Влад змушений піти на фронт і хвилюється навіть не за власне життя, а за свою кохану. Коли війна закінчується, принца чекає жахлива звістка: Елізабет загинула. Спустошений горем, Влад відвертається від Бога й укладає угоду, яка дарує йому безсмертя. Відтепер він – вампір Дракула.

"Граф Дракула: Історія кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Минають роки, навіть століття, а він продовжує жити в тіні. Та одного разу в Парижі Влад зустрічає жінку, яка неймовірно нагадує йому Елізабет. Він більш ніж упевнений, що це її реінкарнація, і прагне повернути втрачене кохання, навіть не усвідомлюючи, до яких наслідків це може призвести.

Ролі у фільмі втілили Калеб Лендрі Джонс, Зої Блю, Крістоф Вальц, Матильда Де Анджеліс, Гаймон Марія Буттінґер, Йонас Макконен, Іван Франек, Джассем Муґарі та інші актори.

