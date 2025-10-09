Редакція Кіно 24 розповість про фільми, які вийшли на Netflix у 2025 році, але які ви могли пропустити. Можливо, саме у нашій добірці ви знайдете стрічку, яку захочете подивитись осіннього вечора.

Фільми 2025 на Netflix, які ви могли пропустити

"Карамело"

Шеф-кухар і дворняжка стають найкращими друзями після зустрічі, яка змінила їхнє життя. На героїв чекає емоційна подорож: вони сміятимуться, плакатимуть і навчатимуть нас цінних уроків.

"Карамело": дивіться трейлер онлайн

"Контрудар"

Режисером фільму став Чава Картас. Глядачі поринають у світ боротьби з наркоторгівлею в Мексиці. У головних ролях: Луїса Альберті, Ное Ернандеса, Луїса Курієля та Леонардо Альфонсо.

"Контрудар": дивіться трейлер онлайн

"Рут і Боаз"

Події стрічки розгортаються в Теннессі. Це історія про молоду жінку, яка залишає музичну сцену Атланти, щоб доглядати за вдовою. Вона знаходить кохання всього свого життя і матір, якої ніколи не мала.

"Рут і Боаз": дивіться трейлер онлайн

