Шанувальники цих акторів давно ставлять запитання : "А чому так?" Однак відповідь тут дати дуже важко. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, які голлівудські актори досі без Оскара.

Які голлівудські зірки ніколи не отримували Оскар?

Джонні Депп

Ми уже згадували, що майстер перевтілень ніколи не тримав у руках Оскар. За всю кар'єру Джонні Деппа номінували всього три рази – за картини "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт", "Чарівна країна" і "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"".

Та сам актор не надто переймається таким розвитком подій.

Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря" / Кадр із фільму

Бредлі Купер

Чоловіка номінували на Оскар не тільки за акторську гру, а й за сценарій та режисеру. Його ім'я було 12 разів у номінаціях, починаючи з 2013 року. Однак жодного разу Бредлі Купер так і не переміг.

Можливо, на голлівудську зірку попереду чекає особлива робота у кіно, яка принесе довгоочікувану нагороду.

Бредлі Купер у фільмі "Мій хлопець – псих" / Кадр із фільму

Марго Роббі

В акторки вже є декілька зіграних ролей, які принесли їй справжню славу. Варто згадати лиш Харлі Квін із "Загону самогубць" або Барбі з однойменного фільму. За свою кар'єру Марго Роббі тричі номінували на Оскар, однак перемоги зірка так і не отримала.

Та, мабуть, їй хвилюватись не варто, адже попереду ще дуже багато ролей.

Марго Роббі у фільмі "Загін самогубць" / Кадр із фільму

Кіра Найтлі

Попри те, що Кіра Найтлі розпочала акторську кар'єру ще у дитячі роки, вона досі жодного разу не отримала найпрестижнішу нагороду у сфері кіно. За весь час її номінували всього два рази – за роль у фільмах "Гордість і упередження" та "Гра в імітацію".

Кіра Найтлі у фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" / Кадр із фільму

Сірша Ронан

31-річну акторку номінували аж чотири рази на Оскар – два – за найкращу жіночу роль за фільми "Бруклін" (2016) та "Леді Бьорд" (2018), ще один – за найкращу жіночу роль за фільм "Маленькі жінки" (2020) та за найкращу жіночу роль другого плану за фільм "Спокута" (2008). Та, як відомо, статуетку дівчина не отримала.

Сірша Ронан у фільмі "Маленькі жінки" / Кадр із фільму

Гелена Бонем Картер

Акторка, які зіграла неймовірні ролі у кіно, лише два рази була у списку номінантів на Оскар за фільми "Крила голубки" та "Король говорить!" Важко уявити, що Гелена, яка запам'яталась роллю Белатриси Лестранж у "Гаррі Поттері", досі немає статуетки на своїй поличці.

Гелена Бонем Картер у фільмі "Гаррі Поттер: Смертельні реліквії" / Кадр із фільму

А нещодавно ми розповідали, які фільми здобули найбільше Оскарів в історії кіно.