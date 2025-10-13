Цікаво, що найбільше перемог у номінаціях престижної кінопремії отримав не один, а декілька фільмів. У них однакова кількість нагород. У добірці на Кіно 24 пропонуємо дізнатись, хто належить до категорії рекордсменів.

Які фільми отримали найбільше статуеток Оскара?

"Бен-Гур"

Рік виходу: 1959

Режисер: Вільям Вайлер

Головні ролі: Чарлтон Гестон, Стівен Бойд, Джек Гокінс, Г'ю Ґріффт

Рейтинг IMDb: 8.1

Ця кінострічка стала першою рекордсменкою Оскара. Це історія про єврейського принца Юду Бен-Гуру, якого зраджує близький друг і засуджує на рабство. Після років страждань він повертається, щоб помститись, однак доля вважає, що той має стати на шлях прощення.

Найбільше фільм відомий легендарною сценою перегонів на колісницях. "Бен-Гур" здобув 11 премій Оскара. Окрім того, що його визнали найкращим у 1959 році, так ще й режисер, головний та другорядний актори, оператор, художники, зокрема по костюмах, отримали свої статуетки. Також було відзначено спецефекти, монтаж, звук і саундтреки.

"Бен-Гур": дивіться онлайн трейлер фільму

"Титанік"

Рік виходу: 1997

Режисер: Джеймс Кемерон

Головні ролі: Леонардо Ді Капріо, Кейт Вінслет, Біллі Зейн, Кеті Бейтс

Рейтинг IMDb: 7.9

Ця кінострічка легендарна не тільки тим, що також отримала 11 статуеток Оскара, а й тим, що стала однією з найкасовіших стрічок в історії кінематографа. Фільм визнали найкращим, а статуетки отримали деякі акторки, режисер, оператор і саундтрек Селін Діон, який назавжди вписав своє місце у світовій історії.

Епічна історія кохання двох пасажирів різних соціальних верств, які зустрічаються на борту розкішного лайнера RMS Titanic, приреченого на загибель. Варто зазначити, що такий лайнер дійсно потонув у 1912 році, внаслідок зіткнення з айсбергом.

Режисер настільки надихнувся ідеєю створення фільму, що майже 10 років займався написанням сценарію, а для ролей підбирав акторів, які були б схожими на очевидців трагедії.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Володар перснів: Повернення короля"

Рік виходу: 2003

Режисер: Пітер Джексон

Головні ролі: Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Вігго Мортенсен, Шон Астін, Орландо Блум, Лів Тайлер, Ноел Епплб

Рейтинг IMDb: 9.0

Ще одна стрічка, яка виправдано отримала 11 статуеток премії Оскар. У кінотеатрах фільм зібрав понад мільярд доларів і став першим і поки єдиним фентезі, що переміг у номінації "Найкращий фільм".

Нагородами також відзначили режисера, декорації, звук, костюми, монтаж, візуальні ефекти, грим і музику.

Завершальна частина легендарної трилогії переносить глядачів у фінальну битву за Середзем'я. Фродо та Сем вирушають до Мордорa, щоб знищити Перстень Всевладдя, тоді як Араґорн бере на себе роль справжнього короля. Це історія мужності, дружби та жертви, що завершила одну з наймасштабніших саг в історії кіно.

"Володар перснів: Повернення короля": дивіться онлайн трейлер фільму

