Серіал показує, що межа між героєм і злочинцем – тонша, ніж здається, а бунт може народитися навіть там, де все давно втрачено. Ця історія стала культовою, та мало хто знає, що ховалось за створенням стрічки. Декілька цікавих фактів про "Паперовий будинок" читайте на Кіно 24.

Може зацікавити Найпопулярніші серіали Netflix для ідеальних вихідних

Найцікавіші факти про "Паперовий будинок"

Серіал мав мати іншу назву. Початковий варіант – Los Desahuciados ("Виселені"). Однак згодом творці картини вирішили змінити акцент на Королівський монетний двір Іспанії.

На екранах герої часто з'являлись у масках Сальвадора Далі, що стало ще однією виразною рисою історії. Ця ідея настільки припала до душі публіці, що в таких масках люди виходили на реальні мітинги у своїх країнах.

"Паперовий будинок" / Фото Vogue

Спершу серіал не мав такої популярності не те що у світі, а й в Іспанії. Та все змінилось тоді, коли Netflix викупив права на показ.

Трек Bella Ciao – італійська пісня, яка була популярна у часи Другої світової війни. Але саме "Паперовий будинок" дав їй друге дихання. Після прем'єри серіалу вона стала справжнім хітом.

Bella Ciao (La Casa de Papel): дивіться відео онлайн

Хто дивився серіал, той знає, що грабіжники називають одне одного не справжніми іменами, а назвами міст. Наприклад, Токіо, Берлін, Найробі, Богота тощо. А от чоловіка, який придумав увесь план пограбування, називають Професор, хоча спершу планували, щоб він теж мав псевдонім – Валенсія.

Справжній монетний двір Іспанії не дозволив зйомки на своїй території, тому більшість сцен знімали у будівлі Національної ради досліджень.

Сценарій неодноразово піддавався швидким змінам прямо під час знімань. До прикладу, стосунки Токіо та Ріо придумали якраз у ході зйомок.

Цікавий факт: Стівен Кінг – найвідданіший фанат "Паперового будинку".

А чи знали ви, що зірка серіалу "Венздей", Дженна Ортега, поступово підкорює Голлівуд?! Ось декілька її кіноробіт, які точно не розчарують.