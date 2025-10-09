Уже третій тиждень поспіль в лідерах тримається трилер "Бункер мільярдерів". Які ще серіали потрапили до рейтингу – розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
"Бункер мільярдерів"
Іспанський трилер досі один з найпопулярніших в Україні. За сюжетом, події відбуваються в час, коли світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Багатії збираються у бункері, де нібито можна перечекати небезпеку, однак згодом стає зрозуміло, що вони потрапили в пастку. Цей серіал точно сподобається фанатам "Паперового будинку".
"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дім Гіннесів", 1 сезон
Друге місце другий тиждень поспіль займає британський серіал "Дім Гіннесів", події якого відбуваються в Дубліні 1868 року. У центрі сюжету – сім'я Гіннесів, якій належить пивоварня. Після смерті батька доля бізнесу залежить від його чотирьох дітей. Як виявляється, кожен зі спадкоємців цієї родини має свою похмуру історію.
"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Проблемні"
Третю позицію в тижневому рейтингу займає новий мінісеріал у жанрі трилеру. У містечку Вермонт є школа для проблемних підлітків, якою зацікавлюється місцевий поліцейський. Чоловік підозрює, що ця академія та її харизматична засновниця приховуються багато таємниць.
"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали зараз популярні на Netflix?
Зараз українці також надають перевагу таким стрічкам:
- "Чудовисько. Історія Еда Ґіна", 1 сезон;
- "Альфачі", 1 сезон;
- "Венздей", 2 сезон;
- "Чорний кролик", мінісеріал;
- "Готель із привидами", 1 сезон;
- "Ціна краси", 2 сезон;
- "Неприборканий", 1 сезон.
Що ще варто подивитися на Netflix?
Стримінгова платформа зібрала фільми та серіали різних жанрів, серед яких кожен точно знайде щось цікаве. Зокрема, на Netflix є аніме.
На Netflix доступні аніме "Літо, коли помер Хікару", "Підземелля смакоти" та "Блакитна скринька". Якщо вам подобається цей жанр, то точно варто звернути увагу.