Сьогоднішній матеріал – саме для любителів японської анімації. Редакція Кіно 24 розповість, які аніме можна подивитись на Netflix.

Які аніме подивитися на Netflix?

"Літо, коли помер Хікару"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 12

Друзі дитинства Йошікі та Хікару живуть у селі. Одного літнього дня Йошікі запитує: "Ти ж не Хікару, чи не так?" Пів року тому хлопець зник у горах і несподівано повернувся через тиждень.

Новий Хікару виглядає і говорить так само, але щось не так. Йошікі вдає, що нічого не змінилось. Тим часом у селі починають відбуватися дивні інциденти.

"Літо, коли помер Хікару": дивіться трейлер онлайн

"Підземелля смакоти"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 24

Вбивство драконів – це не для людей зі слабкими нервами. Молоді чарівні бійці виявляють, що їхню подругу пожер звір, якого вони щойно бачили. Не можна гаяти час. Герої спускаються у підземні землі, щоб врятувати дівчину, поки вона повністю не перетравилась, і клянуться з'їсти все, що траплятиметься на шляху.

"Підземелля смакоти": дивіться трейлер онлайн

"Блакитна скринька"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 25

Це історія про бадмінтоніста-початківця Тайкі, який несподівано зближується з зіркою баскетбольної команди Чінацу, його давньою коханою. Аби залишатися на вершині, хлопець і його друзі мають бути повністю зосередженими. Але назріває роман, тож чи зможуть вони досягти успіху?

"Блакитна скринька": дивіться трейлер онлайн