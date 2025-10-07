Редакція Кіно 24 підготувала добірку нових мінісеріалів, які можна дивитись осінніми вечорами. Вони складаються всього з 1 сезону і 8 серій, тож не потребують багато часу.

Які мінісеріали варто подивитись?

"Молоді мільйонери"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

У серіалі розповідається про чотирьох друзів із Марселя, які виграли 17 мільйонів євро. Згодом вони зрозуміли, що отримати гроші можна лише досягнувши 18 років, тож шукають надійного дорослого. Виграш перетворює життя підлітків на справжній хаос. Чи зможуть вони з нього вибратись?

"Молоді мільйонери": дивіться фрагмент онлайн

"Резиденція"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Події серіалу розгортаються у Білому домі. Туди прибуває ексцентрична, проте геніальна детективка Корделія Капп, щоб розслідувати вбивство. Трагедія трапилася під час державного прийому.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Проблемні"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Події серіалу відбуваються у містечку, яке ховає чимало таємниць. Поліціянт Алекс Демпсі та його вагітна дружина Лора переїжджають до нового будинку. Невдовзі чоловік знайомиться з двома ученицями місцевої школи для "проблемних підлітків" Еббі та Лейлою, які відчайдушно прагнуть втекти. Алекс починає займатись розслідуванням незвичайних інцидентів і підозрює, що до проблем може бути причетна керівниця школи Евелін.

"Проблемні": дивіться трейлер онлайн

