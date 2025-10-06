Прем'єра стрічки відбулася 25 вересня 2025 року, а вона уже стала справжнім фаворитом серед кіноманів. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та головних акторів.

Що варто знати про серіал "Дім Гіннесів"?

"Дім Гіннесів" – це один із найновіших мінісеріалів на Netflix, який уже підкорив серця багатьох глядачів. Прем'єра відбулася нещодавно, однак стрічка уже знайшла своїх прихильників. Серіал налічує всього 8 епізодів, тому ви легко зможете зануритися у нього після важкого робочого дня. Стрічка має доволі високий глядацький рейтинг, зокрема на сайті IMDb – 7,5 балів.

Глядачі відзначають чудову атмосферу, захопливий сюжет, а також класні саундтреки. Ба більше, глядачі відзначають, що завершення сезону таке, що точно змушує чекати на другий, і це точно позитивна характеристика.

"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал поєднує у собі жанри драми, історії та біографії, а також заснований на реальних подіях. Головні ролі виконали Луїс Партрідж, Ентоні Бойл, Емілі Фейрн і Фіонн О'Шия.

Дія відбувається в Дубліні в 1868 році. В центрі сюжету – четверо дітей, які повинні взяти на себе управління пивоварнею після смерті глави сім'ї Гіннесів. Усі вони мають свої скелети в шафі. Кожен зберігає свої таємниці...

Між ними розгортаються суперечки, адже там, де є великі гроші та сімейний бізнес, ніколи не обходиться без конфліктів. Раніше ця пивоварня була символом їхньої сили і єдності, а тепер вона перетворилася на територію боротьби, де кожен сам за себе.

Які ще мінісеріали популярні на Netflix?

На Netflix зараз чимало справді крутих нових мінісеріалів. Зокрема, глядачі обожнюють переглядати трилери. Серед найпопулярніших стрічок, які точно сподобаються справжнім фанатам такого жанру, такі кінопроєкти:

"Чорний кролик"

"Мертві дівчата"

"Заручник"

Обирайте свого фаворита та дозвольте собі розслабитись та отримати справжнє кінозадоволення після важкого робочого дня.