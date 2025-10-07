Редакция Кино 24 подготовила подборку новых мини-сериалов, которые можно смотреть осенними вечерами. Они состоят всего из 1 сезона и 8 серий, поэтому не требуют много времени.

Тоже интересно О них помнят не все: ностальгические сериалы 90-00-х годов, которые вернут в прошлое

Какие мини-сериалы стоит посмотреть?

"Молодые миллионеры"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

В сериале рассказывается о четырех друзьях из Марселя, которые выиграли 17 миллионов евро. Впоследствии они поняли, что получить деньги можно только достигнув 18 лет, поэтому ищут надежного взрослого. Выигрыш превращает жизнь подростков в настоящий хаос. Смогут ли они из него выбраться?

"Молодые миллионеры": смотрите фрагмент онлайн

"Резиденция"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

События сериала разворачиваются в Белом доме. Туда прибывает эксцентричная, однако гениальная детектив Корделия Капп, чтобы расследовать убийство. Трагедия случилась во время государственного приема.

"Резиденция": смотрите трейлер онлайн

"Проблемные"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

События сериала происходят в городке, который скрывает немало тайн. Полицейский Алекс Демпси и его беременная жена Лора переезжают в новый дом. Вскоре мужчина знакомится с двумя ученицами местной школы для "проблемных подростков" Эбби и Лейлой, которые отчаянно стремятся сбежать. Алекс начинает заниматься расследованием необычных инцидентов и подозревает, что к проблемам может быть причастна руководитель школы Эвелин.

"Проблемные": смотрите трейлер онлайн

Заметим! Ранее мы писали о мини-сериале от Netflix, который покорил украинцев.