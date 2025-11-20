Во 2 сезоне "Пограничников" появился и новый преподаватель. Его играет Дмитрий Сова, который сейчас служит в рядах Вооруженных Сил Украины. 24 Канал расскажет больше о главных актерах сериала.

Кто сыграл во 2 сезоне сериала "Пограничники"?

Владимир Ращук (Иван Криницкий)

После начала полномасштабного вторжения Владимир Ращук ушел добровольцем на фронт. Он – офицер батальона "Свобода" в составе бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж". 5 октября военнослужащий во второй раз стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан, родила сына, которого назвали Ярема.

Дмитрий Павко (Андрей Абрамчук)

Дмитрий Павко сыграл одного из самых ярких персонажей в сериале "Пограничники" – курсанта Андрея Амбрамчука. Он также известен по фильмам "Поезд в 31 декабря", "Каховский объект", "Дядя Толя".

Анастасия Иванюк (Оксана Попельнюх)

Анастасия Иванюк – молодая украинская актриса из Киева. Она училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курсе народного артиста Украины Олега Шаварского. Является актрисой Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Евгений Ламах (Анатолий Вильчинский)

В конце сентября стало известно, что Евгений Ламах мобилизовался. Близкие актеры с пониманием отнеслись к его решению присоединиться к армии. Мужчина известен по фильмам "Мирный-21", "Круты 1918", "Дом "Слово": Бесконечный роман".

Анастасия Нестеренко (Дарья Борщевская)

Наибольшая популярность пришла к Анастасии Нестеренко после сериала "Новенькая", где она сыграла главную роль. Актриса также снялась в 4 сезоне "Крепостной" и в фильме "Буча", вышедшем в 2024 году.

Дмитрий Сова (новый преподаватель)

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Дмитрий Сова пополнил ряды ВСУ. Он не слишком активен в социальных сетях и не много рассказывает о своей службе. Весной 2025 года актер делился, что служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

