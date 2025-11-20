У 2 сезоні "Прикордонників" з'явився й новий викладач. Його грає Дмитро Сова, який нині служить у лавах Збройних Сил України. 24 Канал розповість більше про головних акторів серіалу.
Хто зіграв у 2 сезоні серіалу "Прикордонники"?
Володимир Ращук (Іван Криницький)
Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук пішов добровольцем на фронт. Він – офіцер батальйону "Свобода" у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж". 5 жовтня військовослужбовець удруге став батьком. Його дружина, акторка Вікторія Білан, народила сина, якого назвали Ярема.
Дмитро Павко (Андрій Абрамчук)
Дмитро Павко зіграв одного з найяскравіших персонажів у серіалі "Прикордонники" – курсанта Андрія Амбрамчука. Він також відомий за фільмами "Потяг у 31 грудня", "Каховський об'єкт", "Дядя Толя".
Анастасія Іванюк (Оксана Попельнюх)
Анастасія Іванюк – молода українська акторка з Києва. Вона навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курсі народного артиста України Олега Шаварського. Є акторкою Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
Євген Ламах (Анатолій Вільчинський)
Наприкінці вересня стало відомо, що Євген Ламах мобілізувався. Близькі актори з розумінням поставились до його рішення долучитися до війська. Чоловік відомий за фільмами "Мирний-21", "Крути 1918", "Будинок "Слово": Нескінченний роман".
Анастасія Нестеренко (Дарина Борщевська)
Найбільша популярність прийшла до Анастасії Нестеренко після серіалу "Новенька", де вона зіграла головну роль. Акторка також знялась у 4 сезоні "Кріпосної" та у фільмі "Буча", що вийшов у 2024 році.
Дмитро Сова (новий викладач)
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Дмитро Сова поповнив лави ЗСУ. Він не надто активний у соціальних мережах та не багато розповідає про свою службу. Навесні 2025 року актор ділився, що служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.
