Уже третью неделю подряд в лидерах держится триллер "Бункер миллиардеров". Какие еще сериалы попали в рейтинг – рассказываем далее на Кино 24 со ссылкой на Netflix.
"Бункер миллиардеров"
Испанский триллер до сих пор один из самых популярных в Украине. По сюжету, события происходят во время, когда мир стоит на пороге ядерной катастрофы. Богачи собираются в бункере, где якобы можно переждать опасность, однако впоследствии становится понятно, что они попали в ловушку. Этот сериал точно понравится фанатам "Бумажного дома".
"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала
"Дом Гиннесов", 1 сезон
Второе место вторую неделю подряд занимает британский сериал "Дом Гиннесов", события которого происходят в Дублине 1868 года. В центре сюжета – семья Гиннесов, которой принадлежит пивоварня. После смерти отца судьба бизнеса зависит от его четырех детей. Как оказывается, каждый из наследников этой семьи имеет свою мрачную историю.
"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала
"Проблемные"
Третью позицию в недельном рейтинге занимает новый мини-сериал в жанре триллера. В городке Вермонт есть школа для проблемных подростков, которой интересуется местный полицейский. Мужчина подозревает, что эта академия и ее харизматичная основательница скрывают много тайн.
"Проблемные": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix?
Сейчас украинцы также предпочитают такие ленты:
- "Чудовище. История Эда Гина", 1 сезон;
- "Альфачи", 1 сезон;
- "Венздей", 2 сезон;
- "Черный кролик", мини-сериал;
- "Отель с привидениями", 1 сезон;
- "Цена красоты", 2 сезон;
- "Неукротимый", 1 сезон.
Что еще стоит посмотреть на Netflix?
Стриминговая платформа собрала фильмы и сериалы разных жанров, среди которых каждый точно найдет что-то интересное. В частности, на Netflix есть аниме.
На Netflix доступны аниме "Лето, когда умер Хикару", "Подземелье вкусностей" и "Голубой ящик". Если вам нравится этот жанр, то точно стоит обратить внимание.