Дженна створила новий тип героїні – водночас загадкової й вразливої, сильної й щирої. Від культової Венздей Адамс до героїнь інді-драм і горорів – її образи завжди мають особливу родзинку. У добірці на Кіно 24 зібрали фільми, у яких акторка показує, чому світ називає її голосом молодого Голлівуду.

"Поспішай у завтра", 2025

У психологічному трилері Дженна грає таємничу незнайомку, яку зустрічає молодий музикант, що страждає від безсоння. Його життя здається спустошеним, аж поки ця зустріч не змушує переосмислити все – музику, минуле та себе. Це історія про творчість, біль і рятунок, де акторка створює образ, що одночасно притягує й розкриває темряву головного героя.

"Смерть єдинорога", 2025

Це комедійний фільм жахів, де Ортега грає доньку чоловіка, який випадково збиває єдинорога, а потім виявляє, що цей інцидент запустив моторошний ланцюг подій. Єдиноріг стає символом людської жадібності та втрати моральних меж.

"Зима, весна, літо або осінь", 2024

Це романтична драма про двох молодих людей, чиє життя переплітається упродовж року. Кожна пора року – новий етап їхніх почуттів, розвитку та дорослішання. Що цікаво, для Дженни ця роль далека від звиклих готичних образів – вона щира, реалістична та ніжна.

"Бітлджюс Бітлджюс", 2024

Це сиквел культової стрічки "Бітлджюс", яка вийшла у далекому 1988 році. Дженні дісталась роль Астрід – доньки Лідії Дітц. Раптом оживає дух бешкетника Бітлджюса, тому нове покоління має справу з потойбічним хаосом.

"Американська різанина", 2022

Комедійний фільм жахів, у якому Ортега грає роль дівчини, втягнуту у жорстоку урядову схему. Молодих іммігрантів відправляють на "громадські роботи" у будинок для літніх людей. Та за цією фасадною будівлею приховується щось набагато страшніше.

