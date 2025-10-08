Тому, якщо у вас на носі одруження або просто полюбляєте таку тематику, то можете подивитись добірку фільмів на Кіно 24 про весільний хаос, другі шанси, сумніви перед заповітним "так" і щасливі фінали, які трапляються тоді, коли на це ніхто не чекає.

Цікаво Готуйте попкорн і гаряче какао: 3 нові мінісеріали для затишних осінніх вечорів

"Весільний переполох" (2001)

Мері Фіоре – найкраща весільна координаторка у Сан-Франциско. Вона знає, як організувати ідеальне свято для інших, але в особистому житті у неї повний безлад. Одного дня жінка закохується у чоловіка, який виявляється… нареченим її клієнтки.

Кадр із фільму "Весільний переполох" / Кадр із фільму

"Батько нареченої" (1991)

Для Джорджа Бенкса щастя старшої доньки – понад усе. Але коли вона оголошує новину про заручини, то світ люблячого батька перевертається з ніг на голову. Він не готовий відпустити свою "маленьку дівчинку" й з головою занурюється в організаційний хаос, намагаючись впоратись з власними емоціями та весільним бюджетом.

Кадр із фільму "Батько нареченої" / Кадр із фільму

Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Вийду за тебе" (2022)

Попзірка Кет Вальдес готується до весілля з відомим співаком у прямому етері прямо на сцені. Та раптом вона дізнається про зраду коханого й вирішує знайти нового чоловіка. У поле її зору потрапляє звичайний вчитель математики – з ним вона одружується на очах у мільйонів людей.

Кадр із фільму "Вийду за тебе" / Кадр із фільму

"Щоденники принцеси 2: Королівські заручини" (2004)

Молода принцеса Мія повертається до своєї королівської країни й дізнається, що має вийти заміж упродовж місяця, щоб успадкувати право на трон. Усі чекають на ідеальне весілля, але серце принцеси ніяк не може погодитись на політичний шлюб.

Кадр із фільму "Щоденники принцеси 2: Королівські заручини" / Кадр із фільму

"Наречена-втікачка" (1999)

Меггі Карпентер має дивну репутацію – вона вже декілька разів втікала просто з-під вінця. Журналіст, який пише про неї статтю, вирішує з'ясувати, чому вона кожного разу не може сказати "так". Між ними несподівано спалахують почуття, але чи вистачить Меггі сміливості залишитись?

Кадр із фільму "Наречена-втікачка" / Кадр із фільму

А якщо хочеться чогось "гострого", то рекомендуємо подивитись найкращі детективи останнього десятиліття.