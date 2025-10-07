Якщо полюбляєте фільми, де кожен герой може виявитись злочинцем, а кожна дрібниця – частина великої загадки, то ця добірка на Кіно 24 саме для вас.

"Ножі наголо", 2019

Після загадкової смерті літнього письменника-багатія родина збирається у його маєтку, щоб почути заповіт. Та вечір раптово перетворюється на детективну гру, коли на порозі будинку з'являється справжній детектив. Кожен член родини мав свій мотив убити багатого родича, а кожна відповідь породжує все більше запитань.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скляна цибулина: Ножі наголо 2", 2022

Цього разу детектив вирушає на острів до мільярдера, який запросив друзів на "ігровий" вікенд. Та коли звичайна вечірка перетворюється на вбивство, ілюзії розсипаються, а кожен гість отримує статус підозрюваного.

"Скляна цибулина: Ножі наголо 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Костюм", 2022

Камерний трилер, що відбувається у майстерні лондонського кравця, який працює для мафії. Коли вночі до нього вриваються злочинці з пораненим і скринькою невідомих документів, то звичайний вечір перетворюється на смертельно небезпечну гру.

Головний герой – не просто свідок, а розумний та хитрий спостерігач, який може виявитись зовсім не тим, ким здається.

"Костюм": дивіться онлайн трейлер фільму

"Убивство в "Східному експресі"", 2017

Розкішний потяг, компанія пасажирів і детектив Еркюль Пуаро – класика Агати Крісті оживає у сучасному кіно. Коли одного з пасажирів знаходять мертвим, Пуаро розпочинає розслідування, яке виведе його на складну морально дилему. А найгостріше стоятиме питання, чи може справедливість бути вищою за закон?

"Убивство в "Східному експресі"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина у потягу", 2016

Щодня Рейчл спостерігає з вікна потяга за "ідеальною" парою, поки не стає свідком чогось дивного. Невдовзі жінка зникає, а спостерігачка виявляється втягнутою в історію, де межа між уявою та реальністю стирається.

Це психологічний детектив про залежність, травму та людську схильність бачити лише те, що хочеться бачити.

"Дівчина у потягу": дивіться онлайн трейлер фільму

