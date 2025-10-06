Вона змагатиметься в категорії "Міжнародний художній фільм". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Ірландську академію кіно та телебачення.

Рекомендуємо 3 найновіші мінісеріали-трилери на Netflix, від яких волосся стає дибки

На Оскар поїде ще один фільм, який знімали в Україні: що відомо?

На 98-й церемонії вручення премії Оскар з'явиться ще один фільм, який знімали в Україні. Це україномовна стрічка "Санаторій", створена у співпраці кінематографістів з Ірландії, України та Франції.

Фільм уже показували на численних міжнародних фестивалях, зокрема на CPH:DOX у Копенгагені в рамках головного міжнародного конкурсу DOX:AWARD наприкінці березня 2025 року.

Також стрічку демонстрували на Visions du Réel у Швейцарії, Единбурзькому міжнародному кінофестивалі, Docudays UA, Мельбурнському міжнародному кінофестивалі та Galway Film Fleadh, де вона отримала нагороду за найкращий ірландський повнометражний документальний фільм 2025 року.

"Санаторій": дивіться онлайн трейлер фільму

Тепер стрічка позмагається у категорії "Міжнародний художній фільм" на Оскарі-2026, пише видання Variety.

Нагадаємо, що фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова поїде на Оскар-2026 від України. Подробиці – за посиланням.

Про що фільм "Санаторій"?

Дія стрічки відбувається на околицях Одеси. Там розташований санаторій "Куяльник", який збудували ще у 1970-х роках. Це готель та лікувальний заклад, куди щоліта приїжджають тисячі українців на оздоровлення. Цей санаторій приваблює людей, які люблять радянські методи лікування: солоні озера та знамениту чорну грязюку, яка нібито лікує безпліддя та інші недуги.

Глядачі мають змогу подивитися на працю персоналу, який дбає про відвідувачів попри війну. І поки за вікном обстріли, люди знову і знову приїжджають в "Куяльник", хтось – за зціленням, а хтось – зі своїх особливих причин.