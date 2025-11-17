Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Variety. У матеріалі дізнаєтеся більше про нагороду та реакцію актора.

Що відомо про Оскар Тома Круза?

Це перший Оскар Тома Круза за всю його акторську кар'єру. Його відзначили за визначні досягнення в житті та винятковий внесок у розвиток кінематографічного мистецтва.

Нагороду вручав режисер Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Після цього Том Круз зворушив усіх присутніх своєю промовою.

Кіно відкриває для мене весь світ. Воно допомагає мені цінувати та поважати відмінності. Воно показує нашу спільну людяність, наскільки ми схожі в багатьох аспектах. Незалежно від того, звідки ми родом, у цьому кінотеатрі ми сміємося разом, відчуваємо разом, сподіваємося разом, і в цьому сила цієї форми мистецтва. Тому це так важливо для мене,

– сказав актор.

Відомо, що Круза уже декілька разів номінували на Оскар, однак отримати заповітну статуетку вдалося лише тепер.

Актор зізнався, що його любов до кіно почалася ще в дитинстві. Він пам'ятає, як був маленьким у темному кінотеатрі, і промінь світла прорізав кімнату та вибухнув на екрані. З того часу Круз точно зрозумів, що кіно – його покликання.

Раніше ми писали, що Том Круз отримає свій перший Оскар за внесок у кінематограф. Читайте – за посиланням.

Які фільми зробили Тома Круза популярним?

За свою кар'єру Том Круз став відомим завдяки справді яскравим стрічкам. Серед найвідоміших варто відзначити такі фільми:

"Безтурботний",

"Топ Ган",

"Колір грошей",

"Людина дощу" та інші.

Однією з останніх стрічок, які заслуговують на увагу в його кінокар'єрі, є "Місія нездійсненна".

Якщо ви досі не бачили жодного фільму за його участю, вам варто це виправити та зануритися у список справді цікавих стрічок, які нікого не залишають байдужим.