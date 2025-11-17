Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. В материале узнаете больше о награде и реакции актера.

Что известно об Оскаре Тома Круза?

Это первый Оскар Тома Круза за всю его актерскую карьеру. Его отметили за выдающиеся достижения в жизни и исключительный вклад в развитие кинематографического искусства.

Награду вручал режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту. После этого Том Круз растрогал всех присутствующих своей речью.

Кино открывает для меня весь мир. Оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих аспектах. Независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этой формы искусства. Поэтому это так важно для меня,

– сказал актер.

Известно, что Круза уже несколько раз номинировали на Оскар, однако получить заветную статуэтку удалось только теперь.

Актер признался, что его любовь к кино началась еще в детстве. Он помнит, как был маленьким в темном кинотеатре, и луч света прорезал комнату и взорвался на экране. С того времени Круз точно понял, что кино – его призвание.

Какие фильмы сделали Тома Круза популярным?

За свою карьеру Том Круз стал известным благодаря действительно ярким лентам. Среди самых известных стоит отметить такие фильмы:

"Беззаботный",

"Топ Ган",

"Цвет денег",

"Человек дождя" и другие.

Одной из последних лент, которые заслуживают внимания в его кинокарьере, является "Миссия невыполнима".

Если вы до сих пор не видели ни одного фильма с его участием, вам стоит это исправить и окунуться в список действительно интересных лент, которые никого не оставляют равнодушным.