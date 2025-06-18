Круза отметят почетной премией Оскар за вклад в развитие кинематографа. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на официальный сайт Американской киноакадемии.

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Том Круз получит свой первый Оскар: что известно

На сайте Американской киноакадемии отметили, что Том Круз является одним из самых известных и самых кассовых актеров всех времен, преданным сторонником театрального искусства и помог индустрии пережить сложный период во время пандемии Covid-19.

Кроме Тома Круза, почетные Оскары в этом году получат также актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Винн Томас. А певицу и актрису Долли Партон наградят премией имени Джина Гершолта за выдающийся вклад в гуманитарную сферу.

Церемония награждения состоится 16 ноября 2025 года в Лос-Анджелесе.

Кстати, в киномире снова потери. Умер актер популярного фильма "Лило и Стич". Узнайте подробности – по ссылке.